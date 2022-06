Tutkijapariskunta meloi 1 100 kilometriä ja laski linnut 600 luodolta – katso kokemuksia suorana kello 9.00 alkaen

Kymmenet lajit hävinneet

Kaksi vuotta sitten tehdyn retken tulokset on julkaistu nyt kirjana Kaikki luodon linnut. Havainnot olivat pysäyttäviä.

Toisaalta saaristolinnustoon on tullut myös uusia tulokkaita vuosikymmenien aikana. Kuntut havaitsivat muun muassa kaulushaikaroita, harmaasorsia, kurkia, laulujoutsenia, valkoposkihanhia ja kanadanhanhia, joita Linkola ei havainnut.

– Osa näistä lajeista on hyötynyt vesien rehevöitymisestä ja osa taas on hyötynyt metsästyksen lopettamisesta, jolloin kannat ovat päässeet kasvamaan. Myös ilmastonmuutos on tuonut eteläisiä lajeja Suomeen.