Uuno Turhapuro kirjoittamassa USA:n itsenäisyysjulistusta ja avokado-nojatuoli – asiantuntija pitää DALL·E -tekoälyä merkkipaaluna

Huippurealistisia kuvia tuottava DALL·E 2 on vain rajatussa käytössä, kun taas Dayman DALL·E Miniin voi kuka tahansa kirjoittaa englanniksi minkälaisen kuvauksen tahansa, ja katsoa mitä malli saa aikaan.

Kuvien tekemisessä menee joitakin minuutteja ja homman ollessa valmis tekoäly tarjoaa yhdeksän erilaista vaihtoehtoa toteutuksesta. Osa kuvista on epäselviä ja vinksahtaneita, osa taas niin selkeitä ja kekseliäitä, että on vaikea uskoa niiden olevan pelkän algoritmin tuottamia.

– Menemättä tekniseen ulottuvuuteen häkellyttävintä näissä malleissa on se, että ne kykenevät tuottamaan kuvia, joissa konseptit yhdistyvät sellaisilla tavoilla, mitä ei varmasti ole nähty niiden koulutusmateriaalissa.

Lehtinen kertoo, että DALL·E:hen on jollain tapaa koodautunut ihmisille järkevinä näyttäytyviä toimintoja. Malli pystyy erikoisemmankin käskyn perusteella tuottamaan eri konseptien välille yhteyksiä, jotka ovat ihmiselle loogisia.

– On melko varmaa, että mallin koulutusmateriaalissa ei ole ollut kuvaa avokado-nojatuolista. Silti malli pystyy komennon avocado-armchair perusteella tuottamaan kuvan avokadon mallisesta nojatuolista.

DALL·E ei siis vain toista lainalaisuuksia, joita se on koulutusmateriaalissaan nähnyt: se luo myös uusia ilman että ihmisten on pitänyt erikseen opettaa mallia tällaiseen työhön. Malli pystyy laskemaan, miten avokadon voi esittää tuolimaisena ilman, että tästä on ollut olemassa yhtäkään esimerkkiä siihen syötetyssä datassa. Yhdeksänä erilaisena "designina", kaiken lisäksi.