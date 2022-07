Kiinnostus asuntolainojen korkosuojauksiin kiihtyy edelleen – "Kysyntä on jopa räjähtänyt", sanoo OP:n turvatuotteiden johtaja

Kiinnostus asuntolainojen korkosuojauksia kohtaan on lisääntynyt merkittävästi kesän aikana, selviää Ylen pankeille teettämästä kyselystä. Kysely lähetettiin yhdeksälle Suomessa toimivalle pankille, ja pankeista seitsemän vastasi.

Korkosuojausten kysyntä on kasvanut jo aiemmin keväällä, mutta OP:n asuntorahoituksen turvatuotteista vastaavan johtajan Anna Niinimäen mukaan kesäkuussa kasvu on ollut aivan omaa luokkaansa.

– Viime aikoina kysyntä on jopa räjähtänyt. Jos verrataan vuoden takaiseen tilanteeseen, kysyntä on moninkymmenkertaistunut.

Niinimäen mukaan toukokuuhun verrattuna kysyntä on kasvanut kahdesta kolmeenkymmentä prosenttia. Pankkien mukaan esimerkiksi hakemusten käsittely ei kuitenkaan ole ruuhkautunut.

Danske Bankin henkilöasiakasrahoituksesta vastaavan johtajan Sari Takalan mukaan julkinen keskustelu korkojen noususta on lisännyt asuntovelallisten ja velanottoa suunnittelevien tiedon tarvetta.

Korkosuojauksia on erilaisia. Yleisimpiä tyyppejä on kolme. Kiinteäkorkoisessa lainassa korkotaso pysyy samana koko laina-ajan. Korkoputki taas mahdollistaa koron muutokset niin sanottujen katto- ja lattiakorkojen välillä. Kolmas korkosuojauksen tyyppi on korkokatto, jossa korko ei nouse tietyn, ennalta määritetyn rajan yli.