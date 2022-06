Työterveyskiistely jatkuu ja nyt jyrähtää työterveyslääkäri: Työntekijöiden nopea hoitoon pääsy on myös taloudellisesti tärkeää

Yhdistyksen puheenjohtajan Anniina Anttilan mukaan ongelmia on nähty työterveyshuollon yhteydessä tarjotuissa sairaanhoitopalveluissa. Niiden myötä töissä olevilla voi olla terveyskeskusten tarjontaa nopeampi pääsy lääkärin vastaanotolle. Lakisääteinen tehtävä on kuitenkin toisaalla.

– Työterveyshuollon ydin on työkykyongelmien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisujen löytämisessä, hän sanoo.

Anttila korostaa, että työterveyshuollon erikoislääkärin työnkuva on pitkälti lakisääteistä työterveyshuoltoa. Sen perusajatuksena on, että ihmiset eivät sairastuisi työssään ja pärjäisivät työelämässä työkykyisinä.

Vaikutusmahdollisuuksia työoloihin

– Sairaanhoito on vapaaehtoinen lisä, jonka työnantajat voivat tarjota. Se on yksilöasiakkaalle näkyvin osa työterveyshuoltoa, jos ei ole ollut mitään työkykyongelmaa. Tai ei ole ollut työssä, jossa on terveysaltisteita.