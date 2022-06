Lyhytterapiaa opiskeleva Pia Vallenius sai idean, joka johti uuden mielenterveyspalvelun avaamiseen: "Kyllähän tällaiselle on ihan huutava pula"

Tampereella on kesän aikana kokeiltu uutta tapaa järjestää mielenterveyspalveluita.

Alle 30-vuotiaille erilaisia tukipalveluja tarjoava Tampereen Ohjaamo on tarjonnut lyhytterapiapalveluita nuorille asiakkailleen.

Kokeilu on itsessään poikkeuksellinen, sillä idea ei ollut Ohjaamon oma: se tuli Tampereen kaupungilla työskentelevältä, lyhytterapiaa opiskelevalta Pia Valleniukselta .

Vastaanotto on ollut hyvä.

– Olimme silti yllättyneitä siitä, että ajat oikeasti täyttyivät todella nopeasti. Tämä on ollut tosi positiivinen kokemus ja etenkin, kun idea tuli Pialta, Tampereen ohjaamon markkinointisuunnittelija Leevi Rasila kuvailee.

Palvelulle "huutava pula"

Terveydenhoitaja (TtM) Pia Vallenius kuvailee lyhytterapiaa mielenterveyden tukihoidoksi, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin.

Terapia on luonteeltaan ratkaisukeskeistä ja se soveltuu muun muassa ihmissuhde- ja itsetunto-ongelmiin, uniongelmiin, masennusoireisiin ja esimerkiksi vanhemmuuteen liittyviin haasteisiin. Käsiteltävien aiheiden lisäksi myös yksittäisten käyntikertojen määrä vaihtelee.

– Jo yksikin ratkaisukeskeinen kerta voi tuoda asiakkaalle apua. Yleensä kertoja on kuitenkin 1-5, maksimissaan 20, Vallenius kuvailee.

Ohjaamolla kokeiluun ollaan oltu tyytyväisiä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vastaavaa palvelua tarjotaan.

– Lehtiä lukemalla suurin osa meistä on varmasti kartalla siitä, millä tasolla nuorten pahoinvointi nykyään on ja miten terapiapaikkoja ei ole tarpeeksi ja jonot sinne ovat pitkiä. Kyllähän tällaiselle palvelulle on ihan huutava pula. Suosio kertoo siitä, ettei meillä Suomessa ole riittäviä mielenterveyspalveluita kenellekään, ei myöskään nuorille.