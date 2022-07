Katso satelliittikuvista, kuinka Venäjän sotilastukikohta Suomen lähellä tyhjeni yllättäen – asiantuntija: "Hyvin todennäköisesti lähetetty Ukrainaan"

Ylen hankkimat satelliittikuvat paljastavat, että Alakurtin sotilastukikohdasta Suomen rajan läheltä on hävinnyt suuri määrä Venäjän maavoimien kalustoa.

Alakurtista on toukokuun puolivälin jälkeen viety pois yli sata ajoneuvoa tai kalustoyksikköä, joiden joukossa on kymmeniä kuljetuspanssarivaunuja. Ajoneuvojen määrä vastaa pataljoonan taisteluosaston kalustoa.

Tämä tarkoittaa, että tukikohdasta on samalla lähtenyt ainakin kolmannes tai jopa lähes puolet sen noin 2 000 sotilaasta.

– On hyvin todennäköistä, että ne on lähetetty junalla Ukrainaan, sanoo sotilasasiantuntija Marko Eklund .

Majuri evp. Eklund on seurannut Venäjän asevoimia yli 20 vuoden ajan. Hän analysoi satelliittikuvia Ylen pyynnöstä.

Alakurtin prikaatin vetäminen Ukrainan sotaan on merkki siitä, että Venäjä haalii uusia joukkoja rintamalle, Eklund sanoo. Venäjä ei kuitenkaan halua kertoa kotirintamalle avoimesti joukkojen lähettämisestä sotaan.

Virallisesti Alakurtin tukikohta tunnetaan Venäjän asevoimien sotilasyksikkönä numero 34667. Alakurtti kuuluu Pohjoisen laivastoon, joka on Venäjän uusin sotilaspiiri. Nimensä veroisesti sen ydin on laivasto, mutta siihen kuuluu myös maavoimien ja ilmavoimien joukkoja, kuten muihinkin sotilaspiireihin.

Alakurtin prikaati on Suomen kannalta merkittävin Venäjän yksikkö napapiirin pohjoispuolella, koska se on hyvin lähellä Suomen rajaa ja koska sinne sijoitetut joukot ovat erikoistuneet taisteluun arktisissa olosuhteissa.

Alakurtissa toimivan joukon nimi on 80. Arktinen moottoroitu jalkaväkiprikaati. Normaalisti prikaatiin kuuluu noin 4 000 sotilasta, mutta Alakurtin prikaati on puolet pienempi.

Kaikkiaan Alakurtissa on ukrainalaisen uutissivuston julkaiseman henkilöstöluettelon (siirryt toiseen palveluun) mukaan noin 2 100 sotilasta. Ukrainaan heistä on todennäköisesti komennettu noin 800, joka on taisteluosaston tyypillinen koko.