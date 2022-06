Tulli kertoi rehuraaka-aineen salakuljetusepäilyistä Pohjanmaalla – kaustislainen turkisrehusekoittamo kiistää mitään rikollista tapahtuneen

Kaustisen Turkisrehu Oy:n epäillään tuoneen Suomeen yli miljoona kiloa saastunutta rehuraaka-ainetta eli kalajätettä. Rehua on toimitettu noin 50 turkistarhalle Pohjanmaalla.

Salakuljetettu rehu on peräisin Tanskasta mahdollisesti covid-saastuneilta turkistarhoilta. Rehun raaka-ainetta on säilytetty samoissa tiloissa kuin covidin vuoksi lopetettuja minkinruhoja.

Yrityksen mukaan raaka-aine on ollut hyvää eikä se ole aiheuttanut vaaraa turkiseläimille eikä rehun käsittelyyn osallistuneille ihmisille.

– Tällainen piittaamattomuus on vaarallista koko elintarvikeketjulle. On huolestuttavaa, että yritys on ollut tietoinen vaaran aiheuttamisesta.