Kuntaliitto: Hyvinvointialueiden rahoitus ei riitä – pelkona leikkaukset kuntien palveluista

Esimerkiksi palkkojen yhteensovittamisen kustannukset on arvioitu alakanttiin. Hallitus on arvioinut palkkojen yhteensovittamisen hintalapuksi 124–434 miljoonaa euroa.

– Arvio on dramaattisen epätarkka. Palkat harmonisoidaan piikkipalkkojen mukaan, jolloin 600 miljoonaa – miljardi euroa on lähempänä totuutta, Myllärinen sanoo.

Pieniä hyvinvointialueita on ehkä yhdistettävä

Hyvinvointialueilla on kuntiin verrattuna huomattavasti vähemmän aikaa oikaista taloutensa. Kuntien on tasapainotettava talous kuudessa vuodessa, kun hyvinvointialueilla on siihen aikaa vain kaksi vuotta.