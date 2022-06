Enemmistö suomalaisista aikoo matkailla kotimaassa tänäkin kesänä, mutta miltä sesonki näyttää maaseudulla?

Kuluvan kesän kotimaan matkailusesongista odotetaan vilkasta koko Suomessa. Vaihtelu on kuitenkin suurta, ja esimerkiksi osassa maatilamatkailuyrityksistä on tällä hetkellä hiljaisempaa kuin koronan aikana.

Tilanne voi tosin muuttua nopeasti, sillä varausten tekemisen aika on viime vuosien aikana lyhentynyt. Majoitusvarauksia saatetaan usein tehdä saapumista edeltävänä päivänä tai peräti vielä samana päivänä.

Vaihtelua on myös Pirkanmaan rajojen sisäpuolella.

– Samalla kylällä voi olla yritys, jonka tilauskirja on täynnä, toisella huoneisiin mahtuisi vieraita. Tässä kaivataan yhteistyötä. Kun itsellä on täyttä, vinkataan kysymään naapurista, sanoo Suomen maatilamatkailuyrittäjät ry:n varapuheenjohtaja Kirsi Ilola-Ollikka .

Myös mökkivarausten suhteen tilanne on vaihteleva.

– Väillä kaikki on loppuun varattu ja toisaalta on tyhjää täynnä, sanoo itsekin maatilamatkailutilaa pyörittävä Ilola-Ollikka.

Tyypillisimmin maatilamatkailusta ovat kiinnostuneet lapsiperheet, joiden lapset on alakouluikäisiä tai pienempiä. Useimmin kylään saavutaan pääkaupunkiseudulta ja reissussa vietetään keskimäärin kaksi yötä.

Vieraita läheltä ja kaukaa

Bensan korkean hinnan odotetaan lisäävän tänä kesänä lähimatkailua, mutta vaikea on ennustaa kuinka paljon. Menneiden kesien tyyliin suunnitelmat tehdään hyvin lyhyellä varoitusajalla, samoin perumiset.

Ylä-Tuuhosen tilalla Ruovedellä tämä kesä on alkanut edellisiä rauhallisemmin. Varsinkin viikoille mahtuisi vielä lisää väkeä.

– Nyt on vähän hiljaisempaa kuin koronan aikaan. Menneiden kesien aikana meille tuli vieraita lähempää, jopa polkupyörällä, kertoo tilan emäntä Irma Ylä-Tuuhonen .

Lähimatkailijoiden lisäksi Yleensä Ylä-Tuuhosen tilalla noin puolet kesän vieraista on saapunut ulkomailta. Tänä kesänä ulkomaalaisia matkailijoita ei kuitenkaan ainakaan vielä ole näkynyt. Ylä-Tuuhonen tosin muistuttaa heidän saapuvan yleensä vasta elokuussa.

Rajoitusten päättymisen jälkeen juhlapaikkoina toimivissa maatilamatkailuyrityksissä on pitänyt kiirettä, samoin pitopalveluissa. Suurin muutos koronakesiin on Ilola-Ollikan mukaan juhlavieraiden määrässä. Tässäkin on paljon vaihtelua.