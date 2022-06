Suomessa tehdään abortteja koko ajan vähemmän – taustalla muun muassa seksuaalikasvatus ja ilmainen ehkäisy

Abortti on herättänyt keskustelua Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöksen jäljiltä ympäri maailmaa.

Suomen aborttilainsäädäntö on yli 50-vuotias

Suomen nykyinen aborttilainsäädäntö on tehty vuonna 1970. Syntyessään se oli melko liberaali, mutta nykyään se on yksi Euroopan tiukimmista.

Nykyisen lain mukaan raskaana olevan oma tahto ei riitä raskaudenkeskeytyksen perusteeksi, vaan hänen on anottava ensin lupaa kahdelta eri lääkäriltä.

Aborttilakia on kyetty tulkitsemaan viime vuosikymmenet melko löyhästi ja laissa mainittu ”sosiaalinen peruste” keskeytyksen syynä tarkoittaa käytännössä usein samaa kuin raskaana olevan tahto. Silti laki mahdollistaa sen, että lääkäri voi kieltää raskaana olevaa tekemästä aborttia.

HS:n tietojen mukaan ainakin kahden lääkärin luvan vaatimuksesta luopuminen on saamassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistön kannatuksen.

Abortit vähentyneet huomattavasti

Suomessa tehtyjen aborttien määrä on vähentynyt selvästi viimeisen vuosikymmenen aikana.

Samansuuuntainen kehitys on jatkunut jo pitkään. Esimerkiksi vuonna 1975 raskaudenkeskeytyksiä tehtiin yli 21 000, mikä on noin 65 % enemmän keskeytyksiä kuin viime vuonna.

Erityisesti nuorten, alle 20-vuotiaiden, aborttien määrä on vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2021 tehtiin 5,8 keskeytystä tuhatta 15–19-vuotiasta kohden, kun vastaava luku viittä vuotta aikaisemmin oli 7,9. Nuorille tehdään ylipäätään vähemmän raskaudenkeskeytyksiä kuin kaikille lisääntymisikäisille naisille keskimäärin.

Muutoksen taustalla muun muassa parantunut seksuaalikasvatus

THL:n raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteristä vastaava Anna Heino näkee, että aborttien määrän laskuun vaikuttaa monen asian summa. Hän uskoo, että nykynuorten terveyskäyttäytyminen on yleisesti parempaa kuin pari vuosikymmentä sitten.

– Ehkä keskustelukulttuuri on yleisesti muuttunut, ja vaikka se, miten puhutaan ehkäisystä. Netistä on myös helpompi saada tietoa. Jos ei vaikka halua kysyä aikuiselta, niin on oikeasti mahdollista saada luotettavaa tietoa eri tavalla kuin ennen.