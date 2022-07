Kaksi kulkutautia ja inflaatio romahduttivat villisikatilojen määrän Suomessa – yrittäjä: "Vaikea sanoa, paljonko meitä jää jäljelle"

Villisian lihaa tuottavien maatilojen määrä on romahtanut Suomessa.

Suomen villisiankasvattajien yhdistys arvioi, että koko maassa toimii alle 20 villisikatarhaa. Määrä on alle puolet siitä, mitä se oli kymmenen vuotta sitten.

Rajun laskun ovat aiheuttaneet muun muassa kohonneet kustannukset. Villisikatiloilta on vuodesta 2018 lähtien vaadittu vankkoja sähköaitoja , jotta afrikkalainen sikarutto ei leviäisi.

Viinijärveläinen Juho Reinikainen on ollut villisikatilallinen lähes kymmenen vuotta.

Suurinkaan tila ei ole päätyö

Reinikaisen omistama Korpikarjun riistatila on yksi ani harvoista villisikatarhoista, jotka kuuluvat alan valtakunnalliseen yhdistykseen.

– Sanoisin, että kyse on jäihin laittamisesta. Jos tuottajia tulee jonakin päivänä lisää, herätämme homman henkiin. Alustavia kyselyitä on tullut, ja alalla on yhdistykseen kuulumattomia tiloja eri puolilta Suomea, Reinikainen kertoo.