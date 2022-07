Janne ”Rysky” Riiheläisen kolumni: Sota Ukrainassa lietsoo venäläisyyden halveksuntaa – se sataa suoraan Putinin laariin

Kesäkuun alussa tuli kuluneeksi 29 vuotta siitä, kun Leningrad Cowboys ja Puna-armeijan kuoro vetivät Senaatintorin turvoksiin. Neuvostoliitto oli juuri kaatunut ja muistan, miten vapauttavalta tuntui, kun Puna-armeijan bassot yhtyivät rock’n’rollin riemuun. Se oli kuin lupaus siitä, että nyt ei enää tarvitse pelätä idästä tulevaa tuhoa ja kuolemaa. Olimme onnellisia yhdessä, Happy Together, kuten kaulakkain esiintyvät tötteröpää ja koppalakki lauloivat. Mutta nyt ei olla happy eikä together.

Sosiaalisessa mediassa on Venäjän suurhyökkäyksen alun jälkeen näkynyt runsaasti melkein kadonneeksi kansanperinteeksi ajateltua ryssittelyä (siirryt toiseen palveluun). Viha käsittämätöntä sotaa ja Venäjän asevoimien häikäilemätöntä julmuutta vastaan on hyvin ymmärrettävää. Mutta vallan antaminen vihalle ja kanavoiminen rasistiseen ja halveksivaan termiin on paitsi väärin, myös Putinin pussiin pelaamista.