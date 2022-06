Turkkilaismediat julkaisivat listan asioista, joihin Suomi ja Ruotsi sitoutuivat päästäkseen Natoon

Turkki sai Suomen ja Ruotsin kanssa käydyistä neuvotteluista, mitä se halusi, sanoo Turkin presidentin kanslia. Nato-jäsenyyteen liittyvissä neuvotteluissa löydettiin ratkaisu tiistaina Espanjan Madridissa pidettävän Naton huippukokouksen kynnyksellä. Turkki on aiemmin vastustanut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Turkkilaismedioissa on julkaistu lista, jossa käydään läpi neuvottelujen saavutuksia. Muun muassa yleisradioyhtiö TRT:n mukaan neuvotteluissa sovittiin, että maat tulevat välttämään puolustusteollisuuden vientikieltoja Turkkiin ja että maat tulevat tekemään täyttä yhteistyötä Turkin kanssa kurdijärjestö PKK:ta ja sen haaroja vastaan.

Valtiota lähellä olevan TRT:n, valtiollisen uutistoimisto Anadolun ja sanomalehti Habertürkin julkaisemalla listalla on seuraavat kohdat:

Listalla mainittu kurdijärjestö YPG on ollut merkittävässä roolissa terroristijärjestö Isisin vastaisissa toimissa Syyriassa. YPG tekee yhteistyötä Yhdysvaltain johtaman liittouman kanssa.

PKK:n kanssa Turkki taas on käynyt rauhanneuvotteluja 2010-luvulla. Neuvottelut päättyivät viime vuosikymmenen puolivälissä, jolloin myös neuvotteluosapuolten välinen tulitauko päättyi. Ajatushautomo International Crisis Groupin mukaan kesän 2015 jälkeen yhteenotoissa on kuollut yli 6 000 ihmistä. Surmansa saaneista lähes 600 on ollut siviilejä, yli 3 800 PKK:hon tai sen haaroihin kuuluvia taistelijoita ja yli 1 300 valtion turvallisuusjoukkoihin kuuluvia.