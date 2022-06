Sienet saattavat itärajalla jäädä matkailijoilta poimimatta – venäläiset turistit tahtoisivat tulla Suomeen, mutta se on liian hankalaa

Noin 20-asteinen vesi liplattaa Saimaan rannassa runsaan parinkymmenen kilometrin päässä Venäjän rajasta Ruokolahdella. Matkailuyrittäjä Marja Puhakan mökeillä olisi juuri nyt yksi parhaista ajankohdista nautiskella, mutta yksi mökeistä on silti tyhjänä.

Normaalisti siellä viettäisi aikaa esimerkiksi Venäjältä Suomeen lomalle tullut perhe. Nyt venäläiset eivät suunnittele Suomen-matkoja. Viimeiset kaksi vuotta koronapandemia on rajoittanut turismia.

Venäläiset matkailijat ovat esimerkiksi Etelä-Karjalassa suuri tulonlähde. Vuonna 2019 ennen koronapandemiaa he jättivät maakuntaan noin 300 miljoonaa euroa . Sitä aiemmin vuoden 2018 heinäkuussa oli 17 000 venäläisten yöpymistä.

Suomen matkailukesästä on silti odotettu viime vuosia parempaa. Koronapandemia on jo helpottamaan päin, ja ihmisillä on jälleen tarve ja mahdollisuus matkustaa.