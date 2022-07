Tietynlainen sää kuumentaa sähköiset sääpalvelut, eikä se ole helle

Reivisen mukaan Forecankin sääpalveluilla on Suomessa miljoonaluokan käyttäjämäärät.

– Hellejaksot vähän kasvattavat kävijämääriä, mutta yleisestikin kesä on sääennusteiden seuraamisessa aktiivista aikaa. Silloin on joka tapauksessa eniten käyttäjiä, sanoo myös Vuorinen.

Reivinen toteaa, että sadetutka on monille todella tarpeellinen, koska se näyttää kesän kuurosateet parhaiten ja sen avulla voi ennakoida sateen alkua ja loppua.

Sadetta, pilvisyyttä, tuulta ja lämpötilaa tarkkaillaan

Eniten ihmisiä aktivoivat sääpalvelujen pariin olosuhteet, joilla on suurin vaikutus omaan arkeen.

Kun isompia myräköitä on näköpiirissä, sääpalvelujen tarjoaja varautuu jo ennalta kasvavaan kävijämäärään lisäämällä esimerkiksi serverikapasiteettia, ettei käyttäjätulva tuki palveluja.

– Jos on luvattu sadetta, niin se saa hakeutumaan säätietojen ääreen. Katson netistä yleensä eri toimijoiden ennusteita, siitä on tullut tapa, sanoo Kaisu Noronen.

– Katson, onko aurinkoista ja mikä on lämpötila, kiteyttää käyttötottumuksensa 14-vuotias Aino Noronen.

Niin ikään Jyväskylän keskustassa jututettu Kirsi Ruohonen kertoo pärjäävänsä iltapäivälehden sivuilta löytyvillä säätiedoilla. Hän kurkkii ennusteita kännykästä harvakseltaan. Ruohosta kiinnostaa erityisesti lomasää, varsinkin, jos on osallistumassa tapahtumiin.

Terolla on aktiivisessa käytössä puhelimen oma sääsovellus ja hän tarkastelee sitä päivittäin.

– En ole sääaddikti, mutta päivittäin tulee katsottua, mitä on tarjolla. Talvioloissa sää kiinnostaa enemmän, vaikkapa silloin kun lämpötila on nollan lähellä. Silloin haluaa tietää, onko pakkasta vai loskaa. Kesäsää on minusta aina yleensä hyvä, summaa Tarvainen.