Aurinko auttaa asfaltin purkamisessa, mutta voi hidastaa lopputulosta – yli kolmasosa vanhasta asfaltista pääsee takaisin tielle "remixinä"

Suomessa päällystetään tänä vuonna arviolta 2 300 kilometriä tietä. Sateeton ilma on otollinen päällystyksen kannalta. Paahtava helle voi kuitenkin jarruttaa tien käyttöönottoa.

Aurinko on luonnon oma grilli

Peab Asfaltin projektipäällikkö Miska Hänninen kertoo, että tällä tavalla tehty päällyste on lähes yhtä kestävä kuin uusista materiaaleista tehty asfaltti.

Tänä vuonna arviolta yli kolmasosa Suomen teistä päällystetään asfalttia kierrättävällä remix-menetelmällä. Myös muita kierrätystapoja on olemassa.

Perinteisin tapa on rouhia vanhaa asfalttia pois tiestä, viedä se asfalttiasemalle ja sekoittaa se uuden massan joukkoon.

Kierrätysmenetelmien käyttö asfaltoinnissa on lisääntynyt 1990-luvun alusta lähtien. Kiinnostus kierrätykseen on kasvanut päästövähennystavoitteiden ja kiertotalousajattelun myötä, Katri Eskola Väylävirastosta sanoo.

– Uusiokäyttö on myös taloudellisesti kannattavaa. Mitä kalliimpaa bitumi on, sitä kiinnostavampaa sen kierrättäminen on, Eskola toteaa.