Tällainen on Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittama asiakirja, joka avasi Nato-jumin – lue se tästä

Yhteisymmärrysasiakirjassa on todettu seuraavat asiat:

Kurdijärjestö YPG on ollut merkittävässä roolissa terroristijärjestö Isisin vastaisissa toimissa Syyriassa. YPG puolestaan tekee yhteistyötä Yhdysvaltain johtaman liittouman kanssa. Gülen-liike, jota Turkki kutsuu nimellä FETÖ on Turkin mukaan laiton terroristijärjestö. Gülen-liikettä ei ole luokiteltu terroristijärjestöksi Yhdysvalloissa. Yhteisymmärrysasiakirjaan on kirjattu myös Kurdistanin työväenpuolue PKK:n määrittely: