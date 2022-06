Ukrainan sodan uhreja autetaan yhä aktiivisesti ja kirjavin tempauksin – somekoira Papu-Pirkon pohdintoja nähdään pian hyväntekeväisyyskirjassa

Jämsäläinen kukkakauppias Maria Mikkola juttelee parivuotiaan koiransa Papu-Pirkon kanssa ja kirjaa keskustelut somekansan iloksi Instagramiin (siirryt toiseen palveluun). Näin on tapahtunut jo puolitoista vuotta ja pian monia ilahduttaneilla keskusteluilla tehdään myös hyväntekeväisyyttä.

Heinäkuun 16. päivänä kokoelma Päivän Papuja julkaistaan nimittäin hyväntekeväisyyskirjana. Kirjan tuotto menee kokonaisuudessaan Ukrainan kriisin uhreille Suomen Punaisen Ristin katatrofirahaston kautta.

Päivän Papu -keskustelut ovat voineet koskea käytännössä mitä vain.

– Me juttelemme esimerkiksi tunteista, lihapullaresepteistä, ekologisesta tavasta viilentää itseään lätäkössä, päivänpolitiikasta, jääkiekosta, siitä mitä lenkillä on tullut vastaan tai mistä on nähty unta. Papu-Pirkolla on vankka näkemys monenlaisista asioista, Mikkola sanoo.

Papu-Pirkon ajatukset ja tunteet heräävät eloon kirjan kuvituksessa. Kuva: Maija Niemi

Mikkola on saanut kirjaa varten Jämsän kaupungin ja paikallisten yritysten tukea. Kuvituksen kirjaan on tehnyt talkoilla espoolainen Maija Niemi.

– On hienoa päästä mukaan auttamaan hädässä olevia. Piirtäminen on muutenkin rakas harrastus, niin on huippua että voin auttaa ihan vain tekemällä sellaista mistä nautin, koiraihmiseksi tunnustautuva Niemi kertoo.

Kirjasta otetaan erikoispainos, 300 kappaletta.

– Ja sitä voi ostaa vain tulemalla paikan päälle Jämsään. Myös Papu-Pirkko on julkistuspäivänä paikalla jakamassa nimmareita, yrittäjä Mikkola sanoo.

Papu-Pirkko on jämsäläinen somejulkkis. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Halu auttaa pysyy vahvana

Maria Mikkola kokee erittäin tärkeänä auttaa Ukrainan sodan uhreja. Asia on hänelle tunteikas.

– Olemme velkaa tässä tilanteessa. Olemme säästyneet siltä, että meidän päällemme ei nyt sada mitään ylimääräistä romua ja rautaa. Siksi auttaminen on niin lähellä sydäntä.

Kesää kohti suomalaisten auttamishalu on hieman laantumaan päin, mutta niin käy aina kriiseissä aikaa myöten.

– Koska alussa into auttaa Ukrainan kriisin uhreja oli niin hirveän korkealla, siksi pudotus tuntuu, luonnehtii SPR:n viestintäpäällikkö Siru Aura.

Suomen Punainen Risti on saanut lahjoituksia katastrofirahaston Ukraina-keräykseen noin 31 miljoonaa euroa.

Auttamista tehdään myös muilla tavoin kuin rahalahjoituksin. SPR:lle on ilmoittautunut paljon uusia vapaaehtoisia. Heille järjestetään koulutusta ja annetaan mahdollisuuksia auttaa sitä mukaa, kun tekemisen paikkoja eri paikkakunnilla avautuu.

Maiju Niemi piirsi kuvat hyväntekeväisyyskirjaan. Kuva: Maiju Niemi

Ukraina-kevään tempaukset olleet kaikenkirjavia

Korona-ajan käsityövimman seurauksena moni on halunnut antaa panoksensa askartelemalla tai tekemällä käsitöitä. Vapaaehtoiset ovat esimerkiksi ommelleet eri puolilla Suomea apupupuja vastaanottokeskuksissa oleville lapsille tueksi ja turvaksi.

Lahdessa vastaanottokeskuksen asukkaat puolestaan ovat päässeet kalastamaan. Onkimisvälineet saatiin lahjoituksena Suomen vapaa-ajan kalastajilta.

Sosiaalista mediaa seuraamalla paljastuu, että tempauksia on ollut laidasta laitaan. Ravintola on saattanut lahjoittaa sodan uhreille osan annostensa hinnasta, taiteilija työpanoksensa tai luennoitsija luentopalkkionsa. Ympäri maata on järjestetty konsertteja, taidenäyttelyitä, teatteriesityksiä ja myyjäisiä ukrainalaisten tukemiseksi.

Rahankeräyslupaa ei tarvita silloin kun yrittäjä tai yhteisö päättää lahjoittaa jotain omasta panoksestaan.

– Esimerkiksi jos konsertin jokaisesta lipusta lahjoitetaan 2 euroa, ei tarvita keräyslupaa. Eikä silloinkaan, jos joku lahjoittaa vaikkapa taideteoksensa, kirjansa tai kutomiensa villasukkien tuoton keräykseen, selventää varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen SPR:stä.