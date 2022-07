Helle uuvuttaa, mutta ei ole este onnistuneelle retkelle: juomavettä saa jopa järvestä ja matkaa voi taittaa yöllä

Vettä vartin välein

Kuumalla ilmalla reippaillessa Ristolaisen mielestä on hyvä nyrkkisääntö, että juo usein vähän kerrallaan. Vettä voi juoda esimerkiksi vartin välein 1–2 desilitraa.

Kaikkea vettä ei tarvitse kantaa mukana, jos reitin suunnittelee niin, että matkan varrelta löytyy täydennystä. Joillakin taukopaikoilla on jopa kaivo.

Ruuan kolme tärkeintä osaa

– Kaupasta löytyy ruokapusseja, joihin lisätään vain vesi. Toinen ääripää on, että on kuivannut kaikki ainesosat itse. Sitten on kaikkea siltä väliltä.