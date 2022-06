Ravintola-alalla työntekijän löytäminen on nyt todella vaikeaa – löytyykö apu Intiasta?

Yllätyksenä rekrytoinnin vaikeudet eivät kokeneelle alan konkarille kuitenkaan tulleet. Ravintoloitsijan mukaan koronasulkujen myötä ekstraajat eli tilapäinen työvoima on pitkälti kadonnut alalta. Monesti juuri heistä löytyi myös vakituisempaa työvoimaa tarpeen vaatiessa.

– Yksi hidaste alalle hakeutumiseen on se, että työ on usein ilta- ja viikonloppupainotteista. Toisaalta tämä on palkitsevaa hommaa mukavassa työporukassa, Mika Lanne pohtii.