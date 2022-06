Rajavartiolaitoksen uudet ulkovartiolaivat rakennetaan Turussa – alukset valmistuvat lähivuosina

Aluksiin haetaan EU-rahaa

– Alusten valvonta- ja vaikuttamiskykyä kehitetään muuttuneen tilanteen vaatimukset huomioiden. Tilannetietojen vaihto Puolustusvoimien kanssa on saumatonta. Ihmisten massaevakuoinnin kyky kasvaa. Vakavien ympäristöonnettomuuksien hallinnan valmius on kaikilla aluksilla välitön, ja keräyskapasiteetti noin kaksinkertaistuu nykyisestä. Laivoista suunnitellaan vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita. Koneratkaisu on moderni dualfuelhybridi, kuvaillaan Meyer Turun ja Rajavartiolaitoksen tiedotteessa laivoja.