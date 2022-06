Suomessa vesi on halpaa ja työvoima kallista: sen paljastaa Hattulan vesijohtovuoto, jossa maastoon on valunut miljoonia litroja juomavettä

Hattulassa on jo useiden viikkojen ajan etsitty suurta vesijohtovuotoa. Maastoon katoaa vuorokaudessa 300 000 litraa puhdistettua juomavettä. Vuotopaikkaa on tähän mennessä etsitty vasta automaatiojärjestelmien kautta.

Syynä tähän on HS-Veden mukaan se, että vesi on niin halpaa, ettei rankasti työvoimavaltaista maastoetsintää kannata tehdä ennenkuin vuotokohta on saatu tarkemmin rajattua.