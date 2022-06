Mihin Suomi sitoutui, kun nimet pantiin Turkki–paperiin? Koskenniemi: Tämä valtiosopimus ei velvoita luovuttamaan kurdeja

Asiakirja hätkähdytti, sillä siinä liikutaan täsmälleen samoissa kiistanalaisissa ihmisoikeuksiin ja terroristien luovuttamiseen ja terrorismin torjuntaan liittyvissä vaatimuksissa, joiden takia Turkki on jumittanut toukokuusta asti Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessia.

Siinä esimerkiksi sovitaan, että Suomi ja Ruotsi perustavat Turkin kanssa "tarpeelliset kahdenväliset rakenteet, joiden tarkoitus on helpottaa terroristiepäiltyjen luovuttamista" Euroopan luovutussopimusten mukaisesti.

Mihin Suomi tosiasiallisesti sitoutui kurdien suhteen?

– Se ei voi sitoa. Suomi on oikeusvaltio ja sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin luovutusten osalta, eikä oikeastaan voi niistä joustaa, Pesu sanoo.

Yhtä lailla luovuttamista pohdittaessa huomioon tulee ottaa esimeriksi pakolaissopimuksen ehdot, joista yksi on esimerkiksi se, että ihmisiä ei luovuteta valtioihin, joissa on riski että joutuvat kidutetuiksi tai epäinhimillisen kohtelun alaisiksi.

– Suomella ja käsittääkseni myös Ruotsilla on ollut kansallisia ja itsenäisiä terrorismilainsäädäntöprosesseja, joita kätevästi ja tarkoitushakuisesti yhdistettiin tässä.

Vielä pitäisi jaksaa neuvotella, siihen sopimus velvoittaa

Tämä on poliittisen paineen kasvattamista.

Suomi ei ole viime vuosina suostunut Turkin vaatimuksiin luovuttaa ihmisiä, joita Turkki on pitänyt aseellisten terroristijärjestöjen jäseninä. Kaksi Turkin tänä vuonna jättämää luovutuspyyntöä on oikeusministeriön mukaan tällä hetkellä ratkaisematta.

Turkki hämmästytti

– Hämmästyin että Turkki on suostunut näin yleisluontoiseen periaatemuotoiluun. Uskon, että Turkki on suostunut sen takia, että se tietää, että keskustelu ei tähän lopu.

Paperi on sitova valtiosopimus

Vaikka memorandumin tarkka käännös on lähempänä muistiota tai asiakirjaa kuin sopimusta, kansainvälis-oikeudellisesti sitä voidaan pitää Koskenniemen mukaan valtiosopimuksena.

Koskenniemi viittaa siihen, että presidentillä ja ulkoministerillä on kansainvälisessä oikeudessa aseman tuoma valtuus tehdä valtiota sitovia sopimuksia riippumatta siitä, edetäänkö valtioiden sisäisten voimaansaattamismenettelyiden mukaisesti.

– On aika on harvinaista että tällä tasolla tehdään sopimuksia, ja se on kansainvälisoikeudellisesti vahva instrumentti. Siinä mielessä kehotan ottamaan sen vakavasti.