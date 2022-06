Valkoisen talon virkailijoilta rajuja paljastuksia Trumpista: Yritti väkisin mukaan kongressivaltaukseen, heitti suuttuneena ruokaa seinälle

"Aseista ei väliä"

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Monilla Trumpin kannattajilla oli aseita mukanaan, joista he olisivat joutuneet luopumaan. Hutchinsonin mukaan Trump vaati, että turvatarkastuksista luovutaan.

– En minä välitä p***kaan, että heillä on aseet. Eivät he ole tulleet minua ampumaan. Ottakaa he hemmetin metallinpaljastimet pois, Hutchinson kertoi Trumpin sanoneen.