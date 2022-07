Korkeasaaressa tutkitaan ihmisten kykyä havaita eläinten tunnetiloja – söpöjen eläinten tunteita yritetään tulkita muita enemmän

– Pyrimme selvittämään, miten me ihmiset tulkitsemme eläinten tunteita, jotta jatkossa ehkä pystyttäisiin opettamaan ihmisiä tulkitsemaan eläimiä paremmin, sanoo väitöskirjatutkija Laura Hiisivuori Helsingin yliopiston Tunnetiede-tutkimusryhmästä.

Hyvät eläinkokemukset voivat auttaa eläinten tunteiden havaitsemisessa

Se tiedetään jo entuudestaan, että ihmisen taustalla on vahva vaikutus.

– Jos on ollut lapsuudessa lemmikki ja hyviä eläinkokemuksia, ihminen on mahdollisesti herkempi tulkitsemaan eläinten tunteita, Laura Hiisivuori sanoo.

Hiisivuoren mukaan vaikutusta on myös esimerkiksi sillä, miten eläimiin omassa kulttuurissa suhtaudutaan. Samoin sillä on väliä, millaiseksi ihminen kunkin eläimen mieltää.

– Niin sanottu "pörröisyysfaktori" vaikuttaa. Mitä söpömpi eläin meidän ihmisten mielestä on, sitä helpommin ajattelemme, että sillä on tunteita ja ainakin yritämme tulkita, miltä siitä tuntuu, Laura Hiisivuori sanoo.

Korkeasaaressa on asunut alppimurmeleita neljän vuoden ajan.

Lemmikin kipu saattaa jäädä omistajalta huomaamatta

– Yllättävän paljon eläinlääkärit kertovat siitä, että lemmikkien kipu jää omistajalta yksinkertaisesti huomaamatta. Jos osaisimme tulkita lemmikin viestejä oikein, huomaisimme paremmin esimerkiksi sen, että lemmikki on tosi kipeä.

Muutaman viime vuosikymmenen aikana eläinten tunteista on saatu uutta tutkimustietoa.

– Nykytiedon valossa käytännössä kaikilla selkärankaisilla on tunteita. Toki puhumme perustunteista siten, että eläin kykenee tuntemaan pelkoa, iloa, mielihyvää ja tämäntyyppisiä perustunteita, Laura Hiisivuori sanoo.

Selkärangattomista eläimistä tutkimustietoa ei ole samaan tapaan kuin selkärankaisista. Hiisivuoren mukaan on kuitenkin alustavia tutkimustuloksia siitä, että esimerkiksi "selkärangattomien älyköillä", mustekaloilla, saattaa olla perustunteita.

Kokonaisolemus kertoo paljon tunnetilasta

Korkeasaaren karhut etsimässä ruokaansa. Eläintenhoitajat ovat piilottaneet ruuan, sillä ruuan etsiminen on karhuille mieluinen kokemus.

– Jos miettii, millainen ihminen on rento, niin hyvin samalla tavalla eläin on rento. Kokonaisolemus on hyvin samankaltainen. Eläimiähän mekin olemme.