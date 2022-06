Hallinto-oikeus kumosi Kittilän kultakaivoksen jätevesiputken ja syanidijätealtaan luvat – uusi jätevesiputki on ollut jo käytössä

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Agnico Eaglen Kittilän kultakaivoksen tuotannon laajennusta, uutta jätevesiputkea ja syanidijätealtaan suurentamista koskevat ympäristö- ja vesitalousluvat. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi luvat kaksi vuotta sitten.

Hallinto-oikeus määräsi myös, että kultakaivos ei saa lisätä tuotantoaan 2 miljoonaan malmitonniin vuodessa, vaan tuotanto on pidettävä vanhan ympäristöluvan sallimassa enintään 1,6 miljoonassa tonnissa.

Lupien kumoamista olivat vaatineet muiden muassa Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ja Kittilän kunnan ympäristölautakunta. Kaivosyhtiö Agnico Eagle on ehtinyt rakentaa ja käyttää uutta jätevesiputkea ja suurentaa jäteallasta. Jätevesiputki on 24 kilometriä pitkä ja yhtiö on kertonut sen maksaneen 16 miljoonaa euroa.