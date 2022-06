Suomen, Ruotsin ja Turkin Nato-paperista taitetaan peistä vielä moneen kertaan, arvelevat Suomen kurdit

Suomen, Ruotsin ja Turkin allekirjoittama asiakirja on otettu kirjavasti vastaan. Ruotsissa kurditaustainen kansanedustaja Amineh Kakabaveh syyttää Ruotsia kurdien myymisestä Nato-jäsenyyttä vastaan. Niin sanotussa yhteisymmärrysasiakirjassa on useampia kurdeja ja terrorismia koskevia kohtia.

"Erdoğanin mielestä kaikki kurdit ovat uhka"

Abbas Ali arvelee, että Turkin ja presidentti Recep Tayyip Erdoğanin tarkoituksena on käyttää Suomen ja Ruotsin kanssa allekirjoitettua asiakirjaa kurdien aseman kyseenalaistamiseen myös muissa Nato-maissa. Esimerkiksi Saksassa on pitkälti yli puoli miljoonaa kurdia.

Sopimuksella on Erdoğanille myös sisäpoliittinen ulottuvuus. Sen avulla hän voi näyttää vaikutusvaltaansa sekä sitä, että hän on onnistunut painostamaan muita maita kurdiasiassa.

Loppuuko Suomen tuki ääriryhmiä vastaan taisteleville kurdeille?

– Lähi-idän tilanteen näkökulmasta on huolestuttavaa, jos Isis ja muut samaa ideologiaa edustavat terroristiryhmät vahvistuvat Syyriassa, Irakissa ja muualla Lähi-idässä. Toiveena on, että Nato- ja EU-maat tukisivat kurdeja terrorismin vastaisessa taistelussa.

– Siellä on levitetty jopa valheellisia väittämiä muun muassa siitä, että Suomi ja Ruotsi muuttaisivat lainsäädäntöään ja muuttaisivat kurdien YPG:n sekä Gülenin järjestön terroristijärjestöksi. Siellä on myös väitetty, että Suomi ja Ruotsi palauttaisivat Turkin vaatimia henkilöitä.

– Turkki valvoo yhteisymmärrysasiakirjan pykälien toteutumista, kuten he ne ymmärtävät. He saattavat esittää mielivaltaisia vaatimuksia Suomelle ja Ruotsille tämän sopimuksen nojalla. Tämä on isompi huoli kuin se, miten sopimus on kirjoitettu.