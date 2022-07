Francesca Frattucci muutti Italiasta Suomeen metallimusiikin perässä – "Kaikki unelmani ovat käyneet Suomessa toteen"

Frattucci ihastui suomalaiseen metallimusiikkiin jo kouluaikoinaan Italiassa. Hän on kotoisin pienestä 1 000 asukkaan kylästä Rooman pohjoispuolelta.

Tätä nykyä Frattuccilla on oma italialainen kahvila Kirkkonummen Masalassa. Kahvilasta saa perinteisiä italialaisia herkkuja – ruokaa, kahvia, jäätelöä sekä suolaisia ja makeita leivonnaisia.

Tänä viikonloppuna kahvilaan ei kuitenkaan kannata yrittää, sillä se on poikkeuksellisesti suljettu.

"Tuska-festivaali tuntuu siltä, kuin suuri metallimusiikkiperhe kokoontuisi yhteen"

Viikonloppuna Frattucci on Helsingin Suvilahdessa, jossa järjestetään kolmipäiväinen metallimusiikkiin keskittyvä Tuska-festivaali.

Sitä ei ole järjestetty koronapandemian aikana kertaakaan. Tuskasta kerrotaan, että ennakkolipunmyynnin perusteella luvassa on ennätysvuosi.

Tänä vuonna festivaalin päälavalla nähdään muun muassa yhtyeet Korn, Mercyful Fate ja Deftones. Kotimaisen metallimusiikin ystävät saavat nauttia esimerkiksi Stam1nan, Beast In Blackin ja Amorphiksen musiikista.

– Minulla on ollut liput vuodesta 2020 asti. Tuskaan on aina kiva mennä ja nähdä kavereita. Meillä on porukka, jonka kesken tapaamme ainoastaan Tuska-festivaleilla, Frattucci kertoo.