"Tulee ihan Zombieland mieleen", kuvailee rikoskomisario Tampereen katukuvaa – huumeita käytetään niin paljon, että poliisin resurssit eivät riitä

Näin Tampereen kaupunkikuvaa kuvailee Tampereen poliisilaitoksen rikoskomisario Ari Luoto . Huumetilanne kaupungissa on hänen mukaansa yksinkertaisesti todella huolestuttava.

Vaikka huumausainerikosten määrä poliisin tilastoissa on laskenut vuosi vuodelta, on totuus toinen. Huumeita myydään, sekä käytetään kaupungissa runsain mitoin – niin paljon, etteivät poliisin resurssit riitä pysymään perässä.

Suurin syy siihen on huumausaineiden helppo saatavuus ja myyjien lisääntyminen. Kun ennen huumausaineiden myynti oli muutaman rikollisjärjestön hyppysissä, nyt periaatteessa kuka tahansa voi ostaa ja tilata huumeita verkon kautta ja alkaa kauppiaaksi.

Vaikka huumausainerikokset ovat poliisin tilastoissa hiukan laskusuunnassa, on huumausaineisiin liittyvä oheisrikollisuus, kuten ryöstöt ja pahoinpitelyt lisääntyneet.

Myyjät ja ostajat pelkäävät ryöstön uhriksi joutumista

Vaikka huumausaineet vaihtavat edelleen omistajaa vanhanaikaisesti kasvotusten, on kaupankäynti muilta osin siirtynyt verkkoon.

– Helsingin jälkeen Tampere tulee hyvänä kakkosena myynti-ilmoitusten määrissä. Ja myytävien aineiden kirjo on kaiken kattava, Luoto kertoo.

– Myyjiä tulee Tampereelle ympäri Suomen. He saattavat majoittua tänne viikonlopuksi ja laittaa kioskin pystyyn.

Huolestuttava suunta Tampereen huumetilanteesta on Luodon mukaan se, että sekä käyttäjät että myyjät ovat yhä nuorempia. Myös eräänlainen "jengiytyminen" on lisääntynyt.

– Ennen vanhaan oli olemassa tietynlaiset arvot: huumeita ei myyty lapsille. Se myytti on murrettu jo kauan aikaa sitten. Nykyään puhuu pelkkä raha.

Huumemaailma on muuttunut Luodon mukaan myös entistä väkivaltaisemmaksi.

– Sitten siellä on aseet ja omat tukihenkilöt mukana. Että jos tilanne jollain tavalla eskaloituu, niin ei kävisi itselle huonosti. Se myös mahdollistaa ylilyönnit.

Päihdeongelmien vuoksi apua hakeneiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa Tampereella.

Hoitoon hakeutuneiden määrä lisääntynyt sadoilla

Alati paheneva huumetilanne näkyy Tampereella myös päihdehuollossa. Viime vuosina hoitoon hakeutuneiden määrä on ollut nousujohteinen.

Tampereen kaupunkia on kritisoitu siitä, kuinka vaikeaa päihdehoitoon on päästä (siirryt toiseen palveluun) .

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden vs. palvelupäällikkö Heli Norolahti arvelee kritiikin johtuvan järjestelmän monimutkaisuudesta, jota on nyt kuitenkin pyritty kehittämään.

Yksi väylä avun piiriin on ottaa yhteyttä avohuumehoidon yksiköihin, eli päihdepalveluyksikkö Breikkiin tai A-klinikan huumehoidon avopalveluihin.

Päihdekuntoutusta voidaan toteuttaa avohoitona tai laitoshoitona. Laitoshoitoyksikköjä kaupungilla on yhteensä 15. Niistä 14 ostopalveluina, joita käyttävät myös muut kunnat. Norolahti ei avaa, kuinka monta laitoshoitopaikkaa yksiköissä tarkalleen on.

Kasvavia asiakasryhmiä kaupungin päihdepalveluissa ovat Norolahden mukaan nuoret aikuiset sekä henkilöt, joilla on päihderiippuvuuden lisäksi mielenterveysongelmia.

Mielenterveysongelmat ovat Norolahden mukaan yleisiä henkilöillä, joilla on päihderiippuvuus. Monen päihderiippuvuuden takana voi olla se, että ihminen on lähtenyt lääkitsemään omaa pahaa oloaan päihteillä.

Huumeruiskuja varten on useita keräyspisteitä eri puolilla Tamperetta, mutta ruiskuja löytyy toisinaan silti myös maasta.

“Kuvitellaan että huumekaupalla tehdään nopeasti isot rahat ja se on jotenkin hienoa”

Myös rikoskomisario Luoto on samoilla linjoilla. Ongelmiin pitäisi puuttua varhaisessa vaiheessa.

– Erityisesti lapsia, heidän tekemisiään verkossa ja sitä, missä he kulkevat, pitäisi seurata paremmin.

Huumekaupan tyrehdyttäminen ei tule onnistumaan Luodon mukaan ihan heti, jos koskaan. Ainakaan nykyisillä resursseilla. Aina, kun yksi myyntiväylä saadaan suljettua, seuraava on jo auki. Viimeaikaisilla poliisin suurehkoilla takavarikoilla saadaan markkinoita Luodon mukaan ainakin hetkellisesti kuitenkin hiljentymään.

– Jos nuoret vain pysyisivät aineista erossa. Se on haastavaa, koska siihen liittyy monelle tietynlainen gloria. Kuvitellaan että huumekaupalla tehdään nopeasti isot rahat ja se on jotenkin hienoa. Totuus on kuitenkin hyvin toisenlainen.