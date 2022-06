Kahdesti melkein uponnut laiva sai häädön Tampereelta, sitten se ilmestyi yllättäen Nokialle – aluksen kippari: vaihtoehtona ankkuroida keskellä järveä

Nokian Viinikanniemessä on laiturissa hieman alakuloisen näköinen matkustaja-alus. M/S Tampereeksi tunnistettu laiva ilmestyi toukokuussa kylpylähotelli Edenin rantaan, josta se kaupungin kehotuksesta siirrettiin pois. Nyt lähes 29-metrinen alus on luvattomasti laiturissa Viinikanniemessä.

Alus aiheuttaa päänvaivaa kaupungille, koska omistajaa tai omistajia on hankala tavoittaa. Aino Tuikka kertoo, että vajaat kymmenen kertaa on laivan puhelinnumeroon soiteltu ja lähetetty sähköpostia. Hän kertoo sen verran keskustelleensa omistajatahon kanssa, että heillä on aikomuksena kunnostaa laiva ja he odottavat pääsyä telakalle. Mutta sitä ei tiedetä, miksei alusta ole vielä siirretty mihinkään.