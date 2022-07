Hiljaiseloa viettänyt Alma tekee paluun – korona-aika vei artistin huipputuottajan studiolle ja terapiaan: “Opin sanoittamaan, mitä on naurun takana”

Missä Alma on ollut? 26-vuotiaasta laulajasta ei ole kuulunut juuri mitään pariin vuoteen sen jälkeen, kun hän julkaisi pitkään odotetun esikoisalbuminsa.

Alma on parin vuoden aikana kirjoittanut albumillisen uutta musiikkia, josta ensimmäinen kappale, Everything beautiful, julkaistiin perjantaina.

Albumi syntyi Ruotsissa

Ensimmäisen koronakesän jälkeen hän lähti tekemään uutta albumia Ruotsiin maailmankuulun ruotsalaistuottaja Max Martinin studiolle. Hän on tehtaillut hittikappaleita muun muassa Britney Spearsille , Backstreet Boysille ja Pinkille .

Martinin studiolla Alma tutustui parikymppiseen tuottajaan Elvira Anderfjärdiin , joka on tehnyt yhteistyötä tunnettujen artistien kuten Taylor Swiftin , Katy Perryn ja Tove Lon kanssa.

Kaksikon yhteistyö vaikutti epätodennäköiseltä yhtälöltä, sillä Anderfjärdillä on uskonnollinen tausta ja hän tietää paljon jazz-musiikista. Alma sen sijaan ei ole lainkaan musiikillisesti kouluttautunut ja ei koe itseään uskonnolliseksi.

– Aluksi kelasin, että me ollaan niin kaukana toisistamme, että meillä ei ole mitään yhteistä. Mä tyyliin pelkään tollasia ihmisiä, jotka tietävät musasta ja joilla on kirkkotaustaa. Yhtäkkiä meistä tuleekin maailman parhaimmat frendit ja me hiffataan toisiamme.