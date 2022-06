Etikettien tarraroska jalostuu lämpöeristeeksi – kolmen yrityksen yhteistyöllä syntyi ainutlaatuinen tapa kierrättää muovia

PET-muovia sisältävät tarrojen taustakalvot ovat päätyneet aiemmin poltettavaksi, sillä ne sisältävät ohuen kerroksen silikonia, jonka erottelu on hyvin hankalaa. Tähän ongelmaan on nyt kehitetty ratkaisu.

Yhteiset tavoitteet toimivan yhteistyön takana

– Kaikilla on sama intressi saada aikaiseksi puhdasta kierrätettyä lopputuotetta, joka kaiken lisäksi päätyy vielä rakennusten eristyksiin ja on siellä sitoutuneena hiilenä toivottavasti ainakin 100 vuotta, Häkkinen sanoo.

– Osuutemme on helpoin, kun toimitamme materiaalia. Pitkäjänteisyys on meille tärkeää, ja meidän täytyy itse uskoa, että tämä on pitkäjänteinen projekti. Siinä mielessä olemme onnistuneet, että pitkäjänteisyysvisio on olemassa, ja uskomme siihen, Virmavirta sanoo.