Oikeusministeri Henriksson Turkin vaatimuksista luovuttaa 12 ihmistä Suomesta: “Suomi noudattaa edelleen samaa kansainvälistä sopimusta”

– Tässä asiassa on syytä muistaa, että Suomi noudattaa edelleen samaa kansainvälistä sopimusta, mitä luovuttamisiin tulee. Eli juridinen käsittely tulee olemaan ihan samanlainen ja jokainen yksittäinen tapaus käydään läpi.

Henriksson on avainpaikalla asiassa, sillä luovuttamisasiat kuuluvat oikeusministeriön hallinnonalaan. Hän kuitenkin alleviivaa tasavallan presidentin Sauli Niinistön tavoin, ettei luovutuksiin liity lainkaan poliittista harkintaa. Päätöksen asiasta tekevät viranomaiset.

Henrikssonin mukaan Suomi käsitellyt “noin pariakymmentä luovutuspyyntöä” Turkilta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Osassa tapauksista Suomi on tehnyt myönteisen päätöksen ja osassa päätös on ollut kielteinen.

Sopimus vai yhteistyöasiakirja?

Yhteistyöasiakirjan allekirjoittamisen jälkeen julkisuudessa alkoi keskustelu siitä, kuinka sitovasta paperista on kysymys. Osa asiantuntijoista näkee asiakirjan sopimuksena, osa taas väljempänä julistuksena.

– Tämä paperi on laadultaan memorandum of understanding -asiakirja, tämä ei ole valtiosopimus. Mutta totta kait se mitä siihen on kirjattu, niin sen kanssa tässä edetään, Henriksson sanoi.