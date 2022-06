Ydinvoimaprofessori: Fennovoimalle tuskin löytyy jatkajaa, eikä Suomeen rakenneta välttämättä enää lainkaan perinteisiä ydinvoimaloita

Fennovoiman hanke ydinvoimalan rakentamiseksi Pyhäjoelle kaatui keväällä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Fennovoiman oli tarkoitus hankkia voimalaansa ydinreaktori venäläiseltä Rosatomilta, joka on valtionyhtiönä käytännössä Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallussa.

Ydinvoimaprofessori Hyvärisen mukaan on hyvin epätodennäköistä, että venäläisen Rosatomin tilalle olisi saatu toista ydinreaktorin toimittajaa.

Yli kymmenen vuotta myöhästynyt TVO:n Olkiluoto 3 -ydinvoimala ja Fennovoiman epäonnistunut hanke ovat Hyvärisen mukaan reaktoriyhtiöille merkki siitä, että ydinvoimalan rakentaminen Suomeen on todella vaikeaa.

Pienydinvoimalat korvaavat perinteisiä suurvoimaloita

– Pieni ydinvoimalaitos on mahdollista rakentaa paljon nopeammin ja sarjatuotantona. Niissä on vähemmän uniikkia rakennettavaa, mikä on vaivannut suuria voimalaitoksia, Hyvärinen toteaa.