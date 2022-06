Nato-maiden turvallisuushuolet ovat myös Suomen huolia, sanoo Matti Vanhanen

– Turkki on Suomen tuleva liittolainen. Maiden välillä on ollut hyvät diplomaattiset suhteet jo pitemmän aikaa. Erimielisyys esimerkiksi terrorismin tulkinnasta on todellista ja siitä on hyvä keskustella. Kyse ei ole maaottelusta, kumpi voittaa, Vanhanen sanoo.