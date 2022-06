Ulkopoliitisen instituutin johtaja Mika Aaltola: Suomen Nato-jäsenyys etenee nyt ohituskaistalla, vaikka mutkiakin voi tulla

Nato kutsui Suomen ja Ruotsin jäseniksi keskiviikkona ja jäsenyysprosessin on arveltu etenevän parhaassa tapauksessa rivakasti.

Asiat voivat vielä mutkistua

Se, mikä tilannetta saattaa edelleen mutkistaa, on Aaltolan mukaan mahdollisesti Suomen ja Turkin erilaiset tulkinnat siitä, mikä on terrorismia, joka on mainittu yhteisymmärrysasiakirjassa.