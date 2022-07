"Mikä on tulevan vaimosi nimi?" kysyttiin vihkikirkkoa varaavalta Panu Mäenpäältä – kaapista voidaan pakottaa ulos tahattomastikin

Kokemus ulkopuolisuudesta yhdistää

Hän ajattelee, että sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat muodostavat yhteisön, jossa on ikään kuin jaettu kokemus ulkopuolisuuden tunteesta. Mäenpää on halunnut edistää vähemmistöjen oikeuksia ja tasa-arvoa toimimalla puheenjohtajana ensin Setassa ja nyt Helsinki Pride -järjestössä. Näissä rooleissa hän on ollut usein myös mediassa kommentoimassa yhteisöä koskevia asioita.

Vähemmistöön kuuluvan voi vahingossa "pakottaa" kaapista ulos

Helsingin Pride-kulkue järjestetään Oslon iskusta huolimatta

– Historiamme on siten myös hauras, ja kuten olemme muualta maailmasta nähneet, ihmisten oikeudet voidaan pyyhkiä nopeasti pois. Siksi on tärkeää, että lauantaina marssitaan. Oslossa huudettiin iskun jälkeen: ’We are here, we are queer, we won't disappear’. Me emme katoa minnekään.