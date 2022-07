SPV:n päävalmentajuuden jättävä Tommy Koponen yhdisti uskonnon ja kilpaurheilun arvot: "Miksi olla normaali, kun voi olla oma itsensä"

Seinäjoen Peliveljien (SPV) päävalmentajapestin 16 vuoden jälkeen jättävä Tommy Koponen on tyytyväinen siihen, millaiseksi SPV on hänen aikanaan muovaantunut.

50-vuotias Koponen on itse identiteetiltään vahvasti uskonnollinen. Perustajajäsenen arvot ovat läsnä myös SPV:n toiminnassa.

– Arvoissamme on lopulta myös meidän kilpailuetumme, näkisin niin. Seurassamme vältetään esimerkiksi vilppiä. Ehkä joskus lyhyellä tarkastelujaksolla se on meitä menestyksen valossa vastaan, mutta pitkässä juoksussa uskon, että se on meidän etumme, Koponen tarkastelee.