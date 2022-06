Jussi-palkittu näyttelijä Jarkko Lahti nimettiin Teatterikorkeakoulun professoriksi – "Leikki on koko näyttelijäntaiteen ydin"

Näyttelijä Jarkko Lahti , 44, on valittu näyttelijäntaiteen professoriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.

Lahden nimi on ollut keväällä esillä Cannesin elokuvajuhlien yhteydessä . Hän näyttelee pääosaa Mikko Myllylahden elokuvassa Metsurin tarina, joka sai ensi-iltansa Kriitikoiden viikko -esityssarjassa.

Lahti on koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri. Hän on näytellyt Suomen keskeisimmillä näyttämöillä sekä lukuisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Vuonna 2016 Lahti voitti parhaan miespääosan Jussi-palkinnon elokuvasta Hymyilevä mies. Lisäksi hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Tuntematon sotilas (2017) ja Helene (2020).