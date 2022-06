Kaivosyhtiö Keliberin rahoitus varmistui – Euroopan suurin litiumkaivos nousee Kaustiselle ja työllistää 500 henkilöä

Mika Lintilä: Olen kiitollinen keskipohjalaisille piensijoittajille

Keliber oli aluksi vahvasti keskipohjalainen ja suomalainen hanke. Tällä hetkellä Keliberillä on noin sata osakkeenomistajaa, joukossa on paljon pohjalaisia sijoittajia.

– Olen erittäin kiitollinen näille keskipohjalaisille yksittäisille sijoittajille, jotka ovat mahdollistaneet sen, että tämä hanke on pysynyt hengissä. On ollut vaiheita, joissa on ollut hyvin suurta epätietoisuutta, miten mennään eteenpäin.

– Minulle on jäänyt hyvä kuva yhtiöstä ja mitä taustaselvityksiä olemme tehneet. Heillä on ollut suurta mielenkiintoa Keliberiä kohtaan ja he ovat hakeneet tämänlaista kohdetta. Keskustelu on ollut hyvin avointa ja mutkatonta.