"Näitä tilanteita on ihan liikaa" – äiti kertoo, miten ikävästi hänen autistiselle pojalleen kommentoitiin Prismassa

– Poikani hätääntyi ja rupesi tärisemään. Hän toisti lausetta: "En ole tehnyt mitään pahaa." Sanoin, että et sinä ole tehnyt mitään pahaa.

Heikkinen sanoo, että hänen pojallaan on pakkoliikkeitä, kuten käsien viuhtomista, mutta hän on muille ylitsevuotavan kohtelias.

– Hän saattaa esimerkiksi sanoa kassatytölle, että "voi kun sinulla on kauniit silmät". Siksi tuntuu niin pahalta, kun hän yrittää olla muille ystävällinen ja saa osakseen tällaista kohtelua.

Tilanteita ihan liikaa

– Näitä tilanteita on ihan liikaa.

Heikkisen mukaan hänen pojalleen on jopa sanottu, että "miksi tuokaan on ihmisten ilmoilla, miksi hänet edes pitää tuoda kauppaan".

Heikkinen on huomannut ikävää käytöstä kohdistuvan myös häneen itseensä. Heikkisellä on lihassairaus ja hän päätyi pyörätuoliin pari vuotta sitten.

– Ennen pyörätuoliin joutumista en kiinnittänyt asiaan huomiota. Toki on avuliaitakin ihmisiä, mutta kun minulla menee sekunti pidempään kuin muilla, niin huomaa sen, miten paljon on kiirettä ja tuskastunutta äyskimistä.

Vastaavaa tapahtuu

– Tietoisuus autismista on toki viime vuosina lisääntynyt, mutta miten hyvin osataan huomioida neuromonimuotoisuutta ja erilaisuutta yleensä, on eri asia.

Jos autistinen lapsi on nuorempi, saatetaan esimerkiksi kommentoida, että vanhempi ei saa kuria lapseen.

Lahti kertoo teoriasta nimeltä the double empathy problem. (siirryt toiseen palveluun)

Kun ei-autistinen ihminen on vuorovaikutuksessa autistisen ihmisen kanssa, voikin käydä niin, että toista on vaikeaa ymmärtää, kun tapa kommunikoida on niin erilainen.