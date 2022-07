Nuorten empatiakyvyn puute huolestuttaa nuorisotyöntekijöitä Pohjanmaalla: "Väkivallalla uhkailun kynnys on ehkä madaltunut"

Pelastakaa Lapset ry:n tuoreen valtakunnallisen raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä on huolissaan tai jokseenkin huolissaan nuorista alueellaan.

Nettikiusaaminen yleistyy – "Saatetaan tehdä vähän läpän varjolla"

Kokkolan Ankkuri-toiminnassa mukana olevan nuoriso-ohjaaja Viljami Kinnusen mukaan selvittelytyö on lisääntynyt ankkuritiimissä jonkin verran. Kinnunen arvioi, että vihapuheeseen liittyviä tilanteita on noin viisi prosenttia kaikista tiimin selvittelytapauksista.

– Toinen mikä on yleistynyt, on porukalla netissä aloitetut jutut, joihin liittyy esimerkiksi toisen nimittelyä ja muuta sellaista, Kinnunen sanoo.

Myöskään Kauhajoella ei nuorisotyön näkökulmasta ekstremismiin juuri törmätä. Kiusaamisen raaistuminen tunnistetaan kuitenkin myös Kauhajoella, välittää Miikka Piiroinen etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta Into ry:stä sähköpostitse.

– Enemmän se on sellaista, että on ehkä totuttu johonkin tiettyyn kielenkäyttötapaan, Kinnunen sanoo.

– Ainut, mistä saa ehkä olla vähän huolissaan, on tuo kännykän ja netin käyttö. En tiedä, onko tämä vain Kokkolan ongelma, vai voiko olla laajemminkin. Eihän aikusetkaan osaa siellä aina käyttäytyä, hän pohtii.

Some voi toimia nuorilla myös kiusaamisvälineenä.

"Väkivallalla uhkailun kynnys on ehkä madaltunut"

– Meitä nuorisotyöntekijöitä kohtaan ei [vihapuhetta] ole ollut, mutta nuorten välisissä kahinoissa sitä on. Lisäksi vihamielisyys virkavaltaa kohtaan on kasvanut tässä viime vuosien aikana.

Plosilan mielestä huolestuttavinta nuorten parissa on kuitenkin korostunut empatiakyvyn puute.

– Se on sellainen tietynlainen väkivaltainen puhetyyli ja väkivaltaisen elämäntavan ihannointi, joka nuorten kielessä korostuu. Ei tietenkään kaikissa nuorisoryhmissä missään nimessä, mutta sitä näkyy nyt enemmän, hän sanoo.

– Ei täällä ole suoraan samanlaista jengiytymistä kuin pääkaupunkiseudulla, mutta väkivallan käytön tai sillä uhkailun kynnys on ehkä madaltunut, Plosila sanoo.

Turhautumisen syyt ovat Plosilan mielestä moninaiset. Esimerkiksi korona-aika on hänen mielestään saattanut purkautua nuorilla aggressiivisuutena.

– Nuorisotyön näkökulmasta tilanne on vielä aika rauhallinen. Mutta kyllä ne ilmiöt, jotka näkyvät suuremmissa kaupungeissa ja maailmalla näkyvät myös meillä.

Vihapuheen kitkeminen lähtee ensisijaisesti aikuisista

– Vihapuhetta tulee aina vähän väliä vastaan. Tuntuu, että isolta osin siinä on kuitenkin kyse, varsinkin nuorempien kohdalla, sellaisesta ajattelusta, että nuoret eivät itsekään oikein tiedosta sitä.

– He poimivat näitä juttuja ja kommentteja muualta ja sitten kommentoivat niitä eteenpäin, Niemelä sanoo.

Niemelän mukaan nuorten puheista on joskus vaikea erottaa, milloin kyseessä on vihamielisyys ja milloin ymmärtämättömyys omien sanojen vaikutuksesta muihin.

– Luulen, että he, jotka vakavammin liikkuvat sellaisissa, yleensä netissä toimivissa piireissä, joissa järjestelmällisesti rakennetaan sellaista radikalisoivaa maailmankuvaa, eivät tule meillä vahvasti esille. He ovat enemmän jossain pinnan alla, Niemelä miettii.

– Toki on joitakin yksittäisiä, vanhempia nuoria, joista huomaa, että he ovat tutustuneet netissä sellaiseen [radikalisoivaan] puheeseen ja heillä on vahvasti myös sellainen kanta muodostunut. Mutta normaalissa työssä sitä tulee harvemmin vastaan.