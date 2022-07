Puisto puhkesi valtavaksi pionimereksi – Kotkaan nousi yksi Euroopan suurimmista pionipuistoista

Jyrki Karppinen on syystäkin ylpeä. Vielä kolmisen vuotta sitten Kotkan keskustan urheilukentän tuntumassa oli tavallinen nurmikenttä.

Nyt se samainen puisto on täynnä mitä erilaisimpia pioneja.

– Moni ohikulkija on kysynyt, että voiko näitä olla näin paljon. On totuttu siihen, että pioneja olisi vain punainen, valkoinen ja se vaaleanpunainen mummon pioni.

Pionilla on hyvin näyttävät kukat.

Jyrki Karppinen on Suomen pioniseuran hallituksen jäsen ja Kotkan pionipuiston isä. Nyt täällä on yli 700 pionia ja noin 200 eri pionilajiketta.

– Pionilajikkeita on tuhansia. Täällä olevista suurin osa on harvinaisuuksia, joita ei esimerkiksi puutarhaliikkeistä löydä, kertoo Karppinen.

Kotkalainen Jyrki Karppinen on itsekin intohimoinen pioniharrastaja.

Kotkan Pionipuisto on Jyrki Karppisen mukaan Suomen suurin ja myös yksi Euroopan suurimmista. Lukuisiin muihin pionipuistoihin verrattuna tämä pionipuisto poikkeaa siinä, että tänne on kaikilla vapaa pääsy.

– Tämä on ehdoton ykkönen, enkä vähättele yhtään, kertoo lukuisia eri pionipuistoja kiertänyt Karppinen.

Pionihuuma kukoistaa

– Pionin suosio alkoi kasvaa viitisen vuotta sitten, ja viime vuosina se on ollut entistä kysytympi. Kukkaa on näkynyt paljon Pinterestissä ja Instagramissa niin hääkimpuissa kuin sisustustileilläkin, ja tämä on varmasti moninkertaistanut suosiota, kertoo Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Minna Rantala.