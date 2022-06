YleX:n tähtijuontajat Viki ja Köpi vetävät huomenna viimeisen aamushow'nsa – paljastavat nyt toistensa outoudet

Kysyimme heiltä muistoja seitsemän vuoden aamuherätysputkesta ja siitä, mitä he ovat toisiltaan oppineet. Ja mitä he ehkä haluavat unohtaa.

Viki: "Ristiriitaiset fiilikset. Olen todella innoissani tulevasta, mutta samalla on aina haikea olo jättää tällainen rakas ohjelma ja siirtyä eteenpäin. Muutokset ovat aina vaikeita."

Köpi: "Tämä on ollut niin iso osa molempien elämää. On odottava fiilis tulevasta, mutta samalla yritän olla olematta liian allapäin tämän päättymisestä. Tuntuu, että paljon tässä jää taakse. Aamushow'n loppumista alkaa varmaankin käsitellä kunnolla vasta kauan viimeisen lähetyksen jälkeen."

YLEX:n tapahtumatuottaja Teemu Jalkanen asettelee Viki ja Köpi -kylttiä Tavastian lavalle aamun show'ta varten. Kokenut tapahtumatiimi on ollut rakentamassa tekniikkaa Tavastialla aamukymmenestä alkaen. Tämän mittaluokan tapahtuman esisuunnittelut on aloitettu jo puoli vuotta sitten.

2. Mikä on ollut yhteisissä lähetyksissänne vaikea hetki, jonka toinen on pelastanut?

Viki: "Vaikeita hetkiä on tullut varmaan viikoittain. Luulen, että Köpi on useammin ollut pelastajan roolissa, kun olen itse vaikkapa möhlinyt tekniikan kanssa. Kerran meinasin tukehtua kahvilasta hakemaani spelttipuuroon kesken lähetyksen. Köpi pelasti."

Köpi: "Yritin miettiä, miten Viki on jeesannut vaikeissa hetkissä, mutta tulee lähinnä mieleen, kuinka olen leikannut hiukseni Vikin puolesta, hypännyt benjihyppyjä Vikin puolesta, auttanut Vikiä, ettei hän tukehdu puuroon tai olen käynnistellyt koneita uudelleen, kun hän ei ole saanut niitä päälle. Kyllä Viki on minut varmasti joskus pelastanut. En nyt muista, miten ja missä, mutta varmasti joku todella tärkeä juttu se on ollut."