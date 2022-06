Maksuton poistotekstiilien keräyskokeilu on käynnistynyt Oulussa "lupaavasti" – tavaroiden joukkoon eksyy kuitenkin yhä sinne kuulumatonta

Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen kertoo, että poistotekstiilin maksuton keräyskokeilu on lähtenyt Ruskossa käyntiin lupaavasti.

Keräyskokeilu on ollut käynnissä nyt reilun parin viikon ajan, ja poistotekstiiliä on tullut noin 25:n rullakollisen verran. Lajitteluhallilla oli ruuhkaa aloituspäivänä, mutta nyt määrä on tasaantunut noin kahteen rullakolliseen päivässä.