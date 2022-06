Kuusamon suurpetokeskuksen vastaus aville: Aina-karhu hakeutui itse häkkiin ja eläinten hyvinvointiin panostetaan monin tavoin

Vastauksessa esitellään jo tehtyjä toimenpiteitä sekä keskuksessa tulossa olevia parannuksia. Suurpetokeskuksen mukaan tarhatilat on saatettu valvontaeläinlääkärin vaatimaan kuntoon ja virikeympäristöä eläimille on lisätty.

Lisää henkilökuntaa ja koulutusta eläinten hyvinvoinnista

Suurpetokeskuksen yhtiökokouksessa 8. kesäkuuta on päätetty tehdä kaikki korjaustoimenpiteet, mitä avin tarkastus on nostanut esille. Lisäksi muut suunnitellut uudistustyöt saatetaan päätökseen kesän aikana.

Aville toimitetussa vastineessa on mukana myös tiedot, kuinka monta eläintä keskuksessa on, milloin ne ovat sinne tulleet ja millaisissa tarhaolosuhteissa ne elävät. Kaikista tarhoista on kuvaukset, minkä kokoisia tarhat ovat ja millaiset alustat ja virikkeet siellä eläimille on. Samoin kerrottaan kaikkien eläinten saama ravinto.