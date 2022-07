Helle moninkertaisti Lapin verenimijöiden määrän hetkessä – purevat hyönteiset ajavat nyt porot laumoina teille

– Aivan kuten viime kesänä myös tänä vuonna helle purskautti hyttyset, mäkäräiset ja paarmat liikkeelle yhtä aikaa. Niitä on nyt kuoriutunut lyhyessä ajassa todella paljon, sanoo hyönteistutkija Reima Leinonen Kainuun ely-keskuksesta.

– Aukealla paikalla käy kuitenkin jonkinmoinen ilmavirtaus, mikä nostaa eläimen hajua ylöspäin, jolloin hyönteisten on vaikeampi uhriaan löytää, Reima Leinonen kertoo.

Kuumuus ja hyönteiset ovat poroille iso kiusa

Reima Leinosen mukaan porojen räkkäpiina on paljolti kiinni siitä, kuinka pitkään hellettä piisaa.

– Jos hellettä jatkuu pidempään, räkkä kestää lyhyemmän aikaa, kun iso joukko hyönteisiä lentää elinkaarensa loppuun. Toisaalta täytyy muistaa, että lajeja on kymmeniä ja niiden kuoriutumisaika vaihtelee.

Poroille ja erityisesti vasoille räkkä ja helle on huono yhdistelmä. Vaikka talvikarva on vaihtunut kesäisempään kuosiin, kuumuus uuvuttaa kovasti eläintä, jolla ei ole hikirauhasia, vaan kuumuutta on haihdutettava suun kautta.