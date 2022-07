Miriam Attiaksen kolumni: Tulevaisuutemme on tasan yhtä hyvä kuin mielikuvituksemme

Jonkun on pitänyt osata kuvitella kaikki tämä, joka nyt on olemassa.

Tulee mieleen, että tulevaisuutemme lisäksi myös nykyinen ympäristömme on juuri niin hyvä, kuin jonkun mielikuvitus on ollut. Elämääni on vaikuttanut todella monen ihmisen mielikuvitus. Jonkun on pitänyt osata kuvitella kaikki tämä, joka nyt on olemassa.