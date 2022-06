Ukrainalaislehti: Irtisanottu ihmisoikeusvaltuutettu saattoi valehdella raiskauksista – tutkinnan kohteena myös Ylen haastattelema psykologi

Ukrainska Pravda -lehden juttu paljastaa, että Denisova kertoi saaneensa tietoja raiskauksista nimenomaan Kvitkolta. Kvitkon mukaan linjalla työskenteli viisi psykologia, mutta jutun mukaan tämäkin on epäselvää. Linja on nyt lakkautettu.

Ukrainska Pravda -lehden mukaan Kvitkoa on kuulusteltu, eikä hän ole pystynyt todistamaan väitteitään raiskauksista. Kvitko ei ole osannut sanoa, kenen lääkärin luo hän on ohjannut uhreja tai miksi hätäapulinjalle on tullut kymmenen kertaa vähemmän puheluita kuin Kvitko on väittänyt.