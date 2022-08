Uwa Iduozeen kolumni: Jos törmäät jatkuvasti epätodellisiin tilanteisiin, vika saattaa hyvinkin olla muissa

“Nais to miit juu”, mies vastaa.

Hämmennyn.

Olen juuri esitellyt itseni suomeksi Suomessa asuvalle suomalaiselle miehelle, ja silti hän vastaa minulle englanniksi. Hyvää tarkoittava vieraskielinen lause saa nopeasti uuden merkityksen. Uusi tuttavuuteni ei kykene vastaanottamaan sanoja, jotka tulivat juuri suustani suomeksi ulos. Katseeseen leivotut ennakkoluulot mustasta puhujasta sivuuttavat ilmiselvän verbaalisen vihjeen.

Päätän hetken mielijohteesta vaihtaa itsekin kielen englantiin, mutta mieltä kutkuttaa ajatus: mahtaako keskustelukumppani havahtua yöllä ja muistaa minun puhuneen hänelle aluksi suomea? Ehkä hän ei saa enää häpeältään unta?

Pystyn toki järkeistämään tilanteen itselleni. Näin on käynyt ennenkin. Hahmotamme maailmaa omien kokemusten ja kuluttamiemme mediasisältöjen kautta. Jos tarjolla oleva informaatio sotii maailmankuvaamme vastaan, meillä on taipumus nojata faktojen sijaan omiin ennakkoluuloihimme. Jopa silloin, kun sinulle tarjottu fakta on niinkin yksiselitteinen kuin yhteinen äidinkieli.

Järkeilystä huolimatta tilanne tuntuu silti epätodelliselta.

Jos ympäristösi vastaa maailmankuvaasi, et välttämättä joudu koskaan kohtaamaan sokeita pisteitäsi.

Meillä on kaikilla sokeita pisteitä. Fysiologinen sokea piste on silmässä oleva alue, joka ei kykene havaitsemaan valoa. Vaikka sulkisimme toisen silmän kokonaan, aivomme täydentävät avoimen silmän näkökentästä puuttuvan alueen sen ympäriltä saamallaan informaatiolla.

Kielikuvana sokea piste viittaa asioihin, joita emme ymmärrä meitä ympäröivästä maailmasta. Molempia sokeita pisteitä yhdistää se, että me emme tiedosta niiden olemassaoloa, jos meitä ei tehdä niistä tietoiseksi.

Jos ympäristösi vastaa maailmankuvaasi, et välttämättä joudu koskaan kohtaamaan sokeita pisteitäsi. Sokeudesta kumpuavat toimintamallit tuntuvat kuitenkin epätodellisilta, jos niitä katsoo totutun rakenteen ulkopuolelta.

Epätodelliset kokemukset ovat arkipäivää marginalisoiduille ihmisille.

Minusta tuntuu epätodelliselta, kun näen Facebookissa Ukrainan värejä profiilikuvassaan solidaarisuusliputtavan nainen kommentoi videota, jossa israelilaissotilaat hakkaavat murhatun palestiinalaisjournalistin arkunkantajia. Nainen sanoo: “Olis vaan kuunnellu niitä käskyjä”.

Minusta tuntuu epätodelliselta, kun seuraan vierestä tilannetta, jossa kaksi aiheeseen täysin perehtymätöntä suomalaismiestä kouluttavat kilpaa Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana vuosia toiminutta naista maan poliittisten puolueiden eroista.

Minusta tuntuu epätodelliselta, kun luen tapauksesta (siirryt toiseen palveluun), jossa asiakas soittaa poliisit paikalle, kun näkee romaninaisen työskentelevän kaupan kassalla.

Epätodelliset kokemukset ovat arkipäivää marginalisoiduille ihmisille. Kokemusten taustalla vaikuttavat rakenteet vaihtelevat, mutta ne tuntuvat surrealistiselta, sillä epätodellisen kokemuksen aiheuttaneet ihmiset eivät itse usein ymmärrä, miksi tilanne tuntuu toisesta oudolta.

Afrosurrealismi tutkii satiiria ja kauhua hyödyntäen rasististen rakenteiden järjettömyyttä.

Etenkin mustien ihmisten kohtaamia epätodellisia tilanteita on käsitelty viime vuosina runsaasti taiteen keinoin. Tyylilajista puhutaan afrosurrealismina. Afrosurrealismi on kattotermi taidemuodolle, joka tutkii satiiria ja kauhua hyödyntäen rasististen rakenteiden järjettömyyttä. Termi on saanut alkunsa kirjallisuuden parissa, mutta se on löytänyt tiensä suuren yleisön tietoisuuteen (siirryt toiseen palveluun) lähinnä elokuvien, musiikkivideoiden ja televisiosarjojen kautta.

Yksi genren tunnetuimpia esimerkkejä on Jordan Peelen vuonna 2017 ilmestynyt kauhuelokuva Get Out. Elokuva vilisee avomielisyyttään tuskallisen kömpelösti mainostavia valkoisia liberaaleja, mutta tarinan keskiössä on paikka, “The Sunken Place”. Sunken Place on transsinomainen tuonpuoleinen, jonne hypnotisoitujen mustien ihmisten mieli joutuu, kun heitä kestinneet valkoiset isännät valtaavat heidän kehonsa.

Paikka on vertauskuva rasistisista valtarakenteista. Sen on tulkittu kommentoivan mm. Yhdysvaltain vankilajärjestelmän rasismia, orjuuden historiaa ja mustien kehojen fetisöintiä (siirryt toiseen palveluun). Kun elokuvan päähenkilö Chris joutuu Sunken Placeen, hänen avunhuutonsa hukkuvat tyhjiöön. Hänen äänensä on vaiennettu.

Vaikka afrosurrealismin todellisuus on karrikoitua ja joskus jopa silkkaa fantasiaa, tyylilajin voima piilee siinä, että se pakottaa meidät viettämään aikaa siinä järjettömyydessä, jota monet mustat ihmiset kohtaavat päivittäin. Afrosurrealismin terminä popularisoinut (siirryt toiseen palveluun) tutkija D. Scot Miller kiteyttää kokemuksen hyvin: jos joudut jatkuvasti kohtaamaan epätodellisia tilanteita – mutta niitä on pakko kohdella todellisina, koska niillä on todellisia seurauksia – todellisuutesikin on surrealistinen.

Kun minä avasin suuni, ja puhuin suomea uuden tuttavani asuttamassa rinnakkaisulottuvuudessa, suustani ulos tulleet sanat olivat englantia. Uskallan väittää, että emme jakaneet tilanteessa yhteistä todellisuutta.

Uwa Iduozee

Kirjoittaja on helsinkiläissyntyinen kuvaaja, joka speaks Finnish pretty well.